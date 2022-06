Libertés individuelles: Lachgar appelle à modifier certains articles du Code pénal

Le premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires considère nécessaire de modifier certains articles du Code pénal qui sont dépassés, mal utilisés, ou coûtant cher du point de vue droits de l’Homme, surtout ceux en rapport avec la vie privée et les libertés individuelles et dont la révision est primordiale.

Lors de son allocution à l’occasion de la réunion du Conseil national des femmes socialistes, Driss Lachgar a déclaré que ce sont les femmes « qui paient le prix fort concernant le laxisme dont pâtit la protection des droits des libertés individuelles, soit en ce qui concerne le cadre juridique, soit dans les pratiques sociétales ».

Le patron du parti de la Rose appelle donc à mettre sur la table la conclusion des consultations ordonnées par le souverain, en ce qui concerne l’interruption volontaire de grossesse (IVG), considérant nécessaire la modification de l’arsenal juridique actuel, dans le but d’autoriser cette dernière. Et ce, dans les cas dont l’accord a été adopté, et qui sera un acquis susceptible de mettre un frein aux drames résultant, particulièrement, aux grossesses issues de viols ou aux grossesses non désirées.

En ce sens, Driss Lachgar a cité les cas qui interpellent, à l’instar de la criminalisation des mariages des mineurs des deux sexes, celle du viol conjugal, ainsi que celle d’interdire aux jeunes filles de poursuivre leurs études. De même qu’il préconise la permission d’octroyer la nationalité marocaine à un ressortissant étranger ayant épousé une Marocaine et le droit à une divorcée ayant la garde de ses enfants d’obtenir les passeports de ces derniers et tous les documents administratifs, demandant encore l’autorisation paternelle, comme la suppression de l’interdiction d’entrée dans des hôtels pour les femmes seules.

