Libération des espaces publics: les autorités de Tanger prennent les choses en main

Les autorités de Tanger mènent, depuis les deux derniers jours, plusieurs campagnes, au niveau du complexe Al Irfane, dans le but de libérer les espaces publics occupés illégalement.

Selon une source locale de Le Site info, les autorités ont accompli leur mission de libéralisation de l’espace public et ont mis fin à l’anarchie qui sévissait dans la zone, comme elles ont dressé plusieurs procès verbaux contre les contrevenants.

La même source a constaté que les agents d’autorité ont sillonné les quartiers et les avenues de Boukhalef pour libérer l’espace public et avertir les propriétaires des cafés et des restaurants de ne placer leurs chaises et leurs tables qu’aux places permises. Comme les marchands ambulants ont aussi été avisés de ne point placer leurs chariots au milieu de la voie publique, fait qui crée une gêne aussi bien pour les piétons que pour les automobilistes.

A noter que les autorités locales de Tanger n’ont de cesse de multiplier de telles campagnes de libération de l’espace public, sauf que cela reste sans effet concernant les vendeurs ambulants de fruits et légumes n’ayant pas de locaux de commerce.

L.A