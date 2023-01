Libération de l’espace public: les autorités de Marrakech se mobilisent (VIDEO)

Les autorités locales de Marrakech ont mené des campagnes d’assainissement, ce mercredi 25 janvier, visant à libérer l’espace public illégalement occupé, dans plusieurs quartiers et avenues de la ville.

Le Site info a pu de visu constater l’opération de libération de l’espace public occupé aussi bien par des commerces que par des cafés et restaurants marrakchis.

Cette opération, menée par des agents d’autorité, a consisté entre autres actions, à enlever les enseignes (ndlr, comportant de graves fautes de langue, en arabe et en français) que les propriétaires des locaux commerciaux avaient installées à la devanture de leurs établissements.

De même que les représentants des autorités locales ont tenu à avertir lesdits propriétaires qu’ils ne sont nullement autorisés à exploiter les terrasses de leurs locaux et de ne plus installer leurs tables dans l’espace public et, ainsi, de ne plus entraver le passage des citoyens sur les trottoirs.

L.A.