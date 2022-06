Libération de l’espace public: les autorités de Casablanca reprennent les choses en main (VIDEO)

La vaste campagne menée par les autorités de Casablanca, depuis ce mardi matin, afin de libérer l’espace public illégalement occupé, a été empreinte de beaucoup de fermeté.

Le Site info a pu constater de visu l’intervention des agents d’autorité qui sillonnaient avenues et rues casablancaises pour la libération de l’espace public. Et ce, en débarrassant la voie publique des chaises et des charrettes, appartenant aux marchands ambulants et aux « ferrachas », qui l’encombraient et gênaient la circulation, aussi bien piétonnière que routière.

De même que les autorités de la capitale économique ont tenu à avertir les propriétaires et des différents commerces de ne pas occuper et exploiter illégalement le domaine public se trouvant devant leurs établissements et locaux en y installant tables, chaises et autres produits, selon la nature du commerce, et en interdisant ainsi les passants d’emprunter les trottoirs.

M.R.