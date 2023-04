L’humoriste Oussama Ramzi et sa fiancée suscitent l’admiration de la Toile (PHOTOS)

Amira Mourtadi, fiancée d’Oussama Ramzy, a suscité l’admiration de la Toile pendant le dernier one man show de l’humoriste.

Via son compte officiel sur le réseau social Instagram, elle a partagé une photo d’elle avec ses fans et followers en commentant ainsi le spectacle de son fiancé, en dialecte égyptien: « Bidahakni! (Il me fait rire!). A ce propos les internautes n’ont pas manqué d’évoquer la déclaration de l’actrice égyptienne, Yasmine Sabry, concernant son ex-mari, l’homme d’affaires égyptien, Ahmed Abou Hashima, qui a précédemment employé le même verbe: « Bidahakni! ».

Par ailleurs, Oussama Ramzi a répondu au commentaire d’Amira Mourtadi, en publiant la même photo de sa fiancée, via son compte officiel Instagram, et en écrivant: « Idahak lik al khir, a madam! », que l’on peut traduire par: « Que le Bien te fasse rire, madame! ».

M.R.