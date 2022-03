L’humoriste Loubna Jawhari victime d’un malaise (PHOTO)

Loubna Jawhari a été victime d’un malaise et a dû être hospitalisée. Sur son compte Instagram, l’humoriste a posté des photos d’elle sur un lit d’hôpital, entourée d’infirmières, et a écrit : «J’ai passé la moitié de ma vie dans les hôpitaux mais j’ai toujours peur des aiguilles. C’est la première fois que je poste une photo pareille. Je souffre de stress, d’angoisse et d’anxiété».

«Prenez soin de votre santé. Pendant une semaine, j’ai souffert de maux de tête horribles et je n’ai pas tardé à aller consulter. Ne vous négligez pas et éloignez-vous des personnes toxiques. Je tiens à remercier tous ceux qui ont pris soin de moi à l’hôpital. Je vais beaucoup mieux», a ajouté El Jaouhari.

En commentaires, de nombreux fans de la comédienne, rassurés d’apprendre qu’elle se porte bien, ont tenu à lui souhaiter un prompt rétablissement.