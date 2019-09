L’humoriste Jaouadi accusé de viol en France: ce qu’a décidé la justice

La justice française a décidé de poursuivre en état de liberté provisoire l’humoriste marocain Abdelfattah Jaouadi, accusé de viol par une femme française.

Selon des sources de Ghalia, les autorités françaises ont confisqué le passeport du comédien, interdit de quitter la ville de Grenoble tant que la justice n’a pas encore tranché dans cette affaire.

Et d’ajouter que Jaouadi a eu besoin d’un traducteur pendant l’interrogatoire de la police vu qu’il ne sait pas parler français. On apprend également que le comédien avait immigré en Suisse il y a plus d’un an pour assurer un avenir meilleur à ses enfants et à sa femme qui souffre d’une maladie au niveau des yeux.

Rappelons qu’Abdelfattah Jaouadi a été arrêté il y a cinq jours en France pour des accusations de vol et de viol. L’humoriste a été placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête menée pour déterminer les tenant et les aboutissants de cette histoire.

Ghalia a d’ailleurs tenté de contacter Abdelfattah Jaouadi pour connaître les circonstances exactes de cette affaire, mais ce dernier est resté injoignable pendant tout le weekend.

Sur la Toile, les internautes ont largement partagé cette information et certains n’ont pas hésité à accabler Jaouadi. Ils l’ont en effet accusé de salir la réputation des Marocains à l’étranger.

