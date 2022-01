L’humoriste Hamza Filali a célébré son mariage (VIDÉO)

L’humoriste Hamza Filali a célébré, vendredi, son mariage dans une villa à Harhoura, aux environs de Rabat, en présence de plusieurs célébrités.

Plusieurs pages spécialisées dans l’info people ont diffusé des vidéos de la cérémonie. Certains ont même partagé des photos de la mariée, bien que le couple ait tenu à garder son identité secrète.

Selon plusieurs pages, les heureux mariés se sont rencontrés dans une institution privée de formation des pilotes, où leur idylle a commencé.

Le comédien a par ailleurs publié une story sur son compte Instagram, commentant l’heureux événement. « Louages à Dieu. Je vous remercie tous pour vos vœux et vos prières… Et je remercie ma femme qui m’a accepté avec mes qualités et mes défauts », a-t-il écrit.

S.L.