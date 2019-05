L’humoriste Amine Radi revient sur son agression à Casablanca

Le jeune humoriste marocain Amine Radi a été victime samedi 18 mai d’une agression de la part d’un policier en pleine rue. L’incident a eu lieu à Casablanca et le jeune homme n’a pas manqué de filmer l’agression en direct sur sa page Facebook.

Dans cette séquence, qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir le comédien se faire frapper par l’agent de police en pleine voie publique. “Il m’a cassé mes lunettes et m’a traité d’âne, a affirmé Radi.

Trois jours après cette terrible agression, Amine Radi, dans un entretien accordé à nos confrères de Febrayer, est revenu sur cet incident.

“Je me suis rendu à Bernoussi, à bord de ma voiture, pour récupérer une clé USB dont j’avais besoin pendant le spectacle que je devais donner le même jour au Morocco-Mall. Au niveau d’un rond-point, le policier en question m’a ordonné de m’arrêter en me lançant «Arrête-toi espèce d’âne». Lorsque je lui ai demandé des explications, il m’a répondu: «seule la police a le droit de poser des question. Tu dois tout simplement exécuter les ordres»”, a confié le comédien.

Et d’ajouter: “A ce moment-là, un autre policier est arrivé, a commencé à me filmer et à noter le numéro d’immatriculation. J’ai pris mon téléphone et j’ai fait de même, ce qui a provoqué la colère de mon agresseur. Il m’a asséné un coup au visage et a voulu confisquer mon smartphone. Il n’a finalement pris que la clé de ma voiture”.

Amine Radi a précisé qu’il a posté deux story sur Instagram pour dénoncer ce qu’il a subi. «Le policier m’a encore une fois agressé en tirant mon tee-shirt. En colère, j’ai eu le réflexe de faire un live sur Facebook et montrer le visage de mon agresseur qui n’a pas manqué, à ce moment-là, de me donner plusieurs coups de pieds», a souligné l’humoriste, ajoutant qu’un motard est intervenu et lui a demandé de suspendre le live. «Ce dernier m’a dit «Considère-le comme ton père». Sauf que mon agresseur ne s’est pas calmé. Il m’a pris mon téléphone, l’a jeté par terre avant de le mettre dans sa poche. Je me suis rendu par la suite à la préfecture de police où j’ai été reçu par le préfet et plusieurs autres responsables que je remercie d’ailleurs. J’ai été entendu et j’ai signé le pv», a affirmé Amine Radi.

Aujourd’hui, le comédien estime qu’il s’agit d’une atteinte à sa dignité, expliquant qu’il conduit depuis ses 18 ans et qu’il n’a jamais eu de problème avec la police. «J’ai fait cette vidéo parce que j’étais seul et j’avais besoin d’une preuve. Vous devez toutefois savoir que j’ai retiré ma plainte», a précisé Amine Radi.

