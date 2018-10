L’hommage du monde de l’art à Khadija Jamal

Bien avant cela, sa notoriété avait trouvé sa raison d’être, et fut bâtie au-delà de ses multiples rôles artistiques. En effet, la défunte avait voué tout au long de la période dite du ‘’protectorat’’, sa jeunesse et un énorme militantisme auprès de la résistance contre l’occupation. Elle avait goûté à plusieurs reprises à la paille des geôles françaises pour son dévouement à la cause nationale.

Artistes et réalisateurs marocains ont été unanimes à rendre, à travers les réseaux sociaux et autres moyens de communication, hommage à Khadija Jamal qui est décédée vendredi dernier à l’âge de 83 ans à la suite d’une longue maladie.