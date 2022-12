L’exploit des Lions de l’Atlas, sujet d’une épreuve d’examen en Mauritanie (PHOTO)

Sur les réseaux sociaux, les internautes ont largement partagé et élogieusement commenté, mercredi 28 décembre, l’épreuve de langue arabe d’un examen, en Mauritanie, dont le sujet évoque l’exploit historique des Lions de l’Atlas au Mondial 2022.

Selon la Toile, l’auteur de ladite épreuve est un professeur d’arabe, au lycée Toujdine 2 de la capitale mauritanienne, Nouakchott, du nom de D. Jad Ahmadou Iyah. Celui-ci a choisi une strophe de cinq vers (ndlr, appelée aussi « quintil » dans le jargon poétique « ).

La poésie, sûrement de la composition du même enseignant, fait l’éloge de la sélection nationale marocaine et de sa belle épopée à la Coupe du monde Qatar 2022. Et le quintil est suivi de huit questions diverses (compréhension, lexique, analyse grammaticale et expression écrite) auxquelles les élèves devaient répondre, concernant la prouesse réalisée par les Lions de l’Atlas, à la grand-messe footballistique mondiale.

Laquelle prouesse constitue une première pour un pays d’Afrique du Nord, du monde arabe et du continent africain.

L.A.