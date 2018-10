L’ex-policier Hicham Mallouli de nouveau arrêté

Les autorités de Marrakech ont interpellé mardi 23 octobre l’ex-policier Hicham Mallouli suite à la plainte d’une femme.

Selon une source de Lesiteinfo, cette dernière accuse le jeune homme de l’avoir agressée et d’avoir tenté de la violer.

Accusé de viol, de séquestration et de coups et blessures, il a été condamné le 30 janvier 2018 par la Cour d’appel de Rabat à un an de prison ferme et une année de sursis.

Entendu par police judiciaire, Mallouli a été traduit le 6 octobre 2017 en justice suite à la plainte de deux filles. Le mis en cause entretenait une relation de plusieurs années avec la première, originaire de Fès, lui promettant le mariage. En la surprenant en flagrant délit de tromperie, Hicham lui avait asséné plusieurs coups. La seconde fille, de Marrakech, elle, a porté plainte contre le policier pour coups et blessures et tentative de viol.

Après sept mois passés en prison, Hicham Mallouli a été acquitté.

