Levée progressive des restrictions: ce qu’en pense un expert

Depuis des semaines, la situation épidémiologique au Maroc est stable, avec une diminution du taux de létalité dû au coronavirus, la revue en baisse du nombre de cas contaminés et celui des cas graves et critiques.

Tous ces indicateurs optimistes ont encouragé de nombreux Marocains, via les réseaux sociaux, à demander la levée de l’état d’urgence et à espérer que le gouvernement décidera de supprimer toutes les restrictions décrétées depuis plus de deux années.

Ces desiderata des citoyens ne sont pas en opposition avec les prévisions de plusieurs experts dont, entre autres, le Professeur Azeddine Ibrahimi. En effet, le directeur du laboratoire de biotechnologie à la faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, membre du Comité technique et scientifique, avait confirmé que les indicateurs de la situation épidémiologique au Maroc permettaient l’assouplissement des mesures restrictives.

Il est temps d’annoncer une programmation progressive de la levée des restrictions, avait conseille Pr Ibrahimi, tout en soulignant que de nombreux indicateurs scientifiques ont changé avec le variant Omicron et permettent donc de penser à lever progressivement les mesures restrictives.

L.A.