Levée du couvre-feu au Maroc: rien n’est encore joué, selon un expert

Le gouvernement Akhannouch a décrété la levée du couvre-feu nocturne, à partir de ce mercredi 10 octobre. Cela signifie-t-il que tout danger de propagation et de transmission du virus est écarté, pour de bon? Bien sûr que non, a affirmé le directeur du laboratoire de virologie à l’Université Hassan II, de Casablanca.

En effet, le Professeur Moulay Mustapha Ennaji a révélé qu’il n’est pas impossible que l’on revienne au renforcement des mesures préventives et sanitaires. Et ce, si les citoyens font preuve de relâchement et ne respectent pas les mesures restrictives, décrétées par L’Exécutif..

L’éminent virologue, dans une déclaration à Le Site info, a précisé que la décision gouvernementale de la levée du couvre-feu nocturne et l’autorisation des déplacements intervilles ne veulent pas dire que l’on a fini avec la pandémie du coronavirus. Tout au contraire, a tenu à souligne Pr Ennaji, le virus est toujours avec nous et l’on risque, à tout instant, d’enregistrer une revue en hausses des cas de contamination.

Larbi Alaoui