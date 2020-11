Levée de l’état d’urgence au Maroc? Les éclaircissements d’une source gouvernementale

Des rumeurs persistantes circulent sur les réseaux sociaux concernant la levée de l’état d’urgence sanitaire au Maroc et le retour à « la vie normale », dès que le vaccin anti-covid-19 sera prêt.

Cependant, une source proche de la Primature a apporté un démenti formel à ces rumeurs. Mohamed Al Ayadi, conseiller en communication du chef de gouvernement, Saâeddine El Othmani, a ainsi qualifié ces rumeurs de fake news, dénuées de tout fondement. Via sa page officielle Facebook, l’ancien journaliste de la chaîne « Al Jazeera » a dénoncé cette désinformation qui a pour dessein de nuire à une instance gouvernementale officielle. Et ce, en mêlant le nom de ladite instance à cette fake news, ainsi qu’en citant le lien de son portail électronique dans cette affaire de faux et d’usage de faux.

« Un style pareil n’exprime en rien un quelconque sens de responsabilité et de citoyenneté, en ces circonstances pénibles que vit le pays à cause de la crise de pandémie du coronavirus et de ses efforts inlassables de lutte contre le virus dans l’objectif de sauver des vies humaines et de redonner un nouveau souffle à la vie sociale et économique », a martelé Mohamed Al Ayadi.

Le conseiller en communication d’El Othmani a également tenu à rappeler à davantage de vigilance et de circonspection vis-à-vis des fake news, comme il a demandé d’éviter de relayer des infos sans être sûr de leur véracité.

Larbi Alaoui et Yassine Gouskar