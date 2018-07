L’Espagne veut séduire les jeunes promoteurs marocains

Parmi ces nombreuses facilités, a-t-on précisé, figurent des possibilités de financement et de soutien en vue d’accélérer les formalités pour une concrétisation rapide desdits projets en terre espagnole. Dans ce but, ce sont 200 plateformes spécialisées qui seront mises à la dispositions des jeunes marocains porteurs de projets innovants, ainsi que 80 plateformes technologiques, en vue d’assurer les conditions les meilleures de l’implantation de leurs entreprises. De surcroît, le gouvernement espagnol promet aux entreprises marocaines l’opportunité de s’ouvrir à d’autres marchés, aussi bien en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique latine. Ce qui signifie une rentabilité accrue de leurs activités à l’international.

Aussi, la Direction générale du commerce et des investissements, du voisin du nord, a-t-elle exprimé le voeu de responsables espagnols d’inciter des jeunes prometteurs marocains, porteurs de projets innovants, à venir investir en Espagne. Lors d’une rencontre à la Chambre espagnole de commerce, à Casablanca, autour des entreprises nouvellement créées, un responsable de la Direction générale du commerce et des investissements a assuré de la possibilité des facilités offertes par le gouvernement ibérique aux jeunes prometteurs économiques marocains désireux d’investir en Espagne.