L’Espagne passe au crible les produits marocains

Les autorités espagnoles ont pris des mesures strictes et fermes concernant des produits alimentaires, naturels ou en conserve, en provenance du Maroc. Ce contrôle est effectué aussi bien au poste frontalier de Sebta que de celui de l’autre enclave occupée de Melillia et a été jugé nécessaire pour cause de grippe A H1 N1 et de fièvre aphteuse.

Ces mesures restrictives, rapporte la quotidien Al Ahdath Al Maghribia de ce lundi, ne pointent pas uniquement les produits marocains acheminés par la voie de la chaîne de l’informel. Elles concernent également les petits délices dont raffolent les habitants des deux villes marocaines occupées et qui leur parviennent des villes voisines.

Ce qui fait que les autorités espagnoles ont instauré un vrai blocus sanitaire sur les mets et boissons marocains, y compris l’huile d’olive vierge, des fruits et des yaourts!

L.A (avec Y.H.)