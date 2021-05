L’Espagne adopte un comportement « sélectif » envers le Maroc (Politologue)

L’Espagne adopte un comportement « sélectif » envers le Maroc dans plusieurs questions, laissant entendre qu’elle espère des relations bilatérales évoluant à sens unique, a souligné le président du Centre marocain des études stratégiques (CMES), Mohamed Benhammou.

Les relations de partenariat unissant les deux pays, fondées sur l’éthique, des objectifs et des intérêts communs, ne sauraient mépriser les intérêts du Maroc, a-t-il affirmé dans une déclaration à M24, la chaîne d’information en continu de l’Agence marocaine de presse (MAP), relevant que « l’Espagne ne mesure pas l’ampleur des pertes que pourraient engendrer des relations avec le Maroc qui ne sont pas positivement construites ». L’Espagne, a-t-il expliqué, a en effet beaucoup à perdre dans plusieurs dossiers, en particulier ceux liés à la pêche maritime et à la coopération sécuritaire, qu’il s’agisse des affaires de la migration, de la lutte contre le terrorisme ou de la criminalité transnationale et internationale.

Benhammou a fait observer que les relations maroco-espagnoles traversent une période difficile, du fait que « le gouvernement espagnol a, malheureusement, adopté un comportement immoral avec son partenaire le Maroc, et n’a pas respecté les règles de partenariat », notant que Madrid ne cherche pas à bâtir un avenir commun avec son voisin et à résoudre les différents dossiers en suspense. En revanche, poursuit-il, le Maroc considère l’Espagne comme partenaire, conformément aux principes de leur partenariat, notant qu’il était temps pour le gouvernement espagnol, et l’Espagne en général, de sortir de sa zone de confort et d’adopter des positions claires sur les questions communes et sur l’avenir qu’elle souhaite construire avec le Maroc. Il était temps aussi pour l’exécutif et les élites espagnols de reconsidérer leurs relations et de clarifier leurs positions envers le Maroc, un partenaire respectueux de ses engagements envers l’Espagne et clair dans ses positions, comme il l’a si bien exprimé dans la question des séparatistes catalans, comme il a toujours apporté son soutien à l’Espagne à chaque fois qu’il en était besoin, a-t-il ajouté.

Mais le gouvernement espagnol « ne semble pas être sincère et honnête quand il s’agit des intérêts du Maroc », a noté le politologue, soulignant que le Royaume, réaliste, ne peut tolérer l’atteinte à ses intérêts vitaux et à ses constantes nationales. En ce qui concerne l’accueil par l’Espagne du chef du polisario, sous une fausse identité, il a relevé qu’il s’agit d’un acte injustifiable et d’un véritable scandale pour tout gouvernement démocratique qui se respecte. L’Espagne, qui adopte un double jeu face au Maroc, doit assumer sa responsabilité historique car, en tant qu’ancienne puissance coloniale, elle dispose de nombreuses données qu’elle dissimule au sujet de l’intégrité territoriale du Royaume, a-t-il dit.

S.L. (avec MAP)