L’ESITH organise la 1ère edition du Social Engagement Day

L’ESITH organise le 16 février 2023 à partir de 14h00 la 1re édition du Social Engagement Day, un événement rassemblant les différentes organisations non gouvernementales œuvrant pour différentes causes pour créer un impact social à l’échelle nationale.

En marge de cet événement sera organisée une table ronde sous le thème : « devenez acteur de changement en donnant à votre savoir un impact social ». Cette première édition du Social Engagement Day sera marquée par la signature d’une convention de partenariat avec une ONG de renom sur le plan national.

Cet événement serait une occasion unique de réfléchir à notre rôle en tant qu’individus et membres de la société pour améliorer les vies des autres et avoir un impact positif grâce à notre savoir-faire, nos connaissances, et nos compétences.

Nous entendrons des témoignages inspirants de personnes qui ont eu un impact significatif dans leurs communautés, et nous aurons l’occasion de discuter de manière interactive de notre propre engagement social et de ce que nous pouvons faire pour créer un réel impact social.