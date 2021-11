Alerte météo: les villes où il va pleuvoir ce weekend au Maroc

Houcine Youaabed a annoncé que des averses orageuses toucheront plusieurs villes et régions du Maroc ce weekend.

Contacté par Le Site info, le responsable communication de la météorologie nationale a indiqué que ces pluies concerneront samedi et dimanche les régions de la Méditerranée, du Moyen-Atlas, du Rif et le nord-est.

Youaabed a également souligné qu’une baisse importante des températures est attendue à partir de ce weekend, affirmant que des chutes de neige sont prévues dans le Haut-Atlas. «Ces perturbations météorologiques sont dues à une dépression atmosphérique», a expliqué Youaabed.

Les villes où il va pleuvoir ce weekend sont Nador, Oujda, Ahfir, Taourirt, Driouch, Berkane, Ouarzazate, Mdiq-Fnideq et Tétouan. La DGM a également émis un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Voici, par ailleurs, les prévisions météorologiques pour la journée du samedi 06 novembre, établies par la Direction générale de la météorologie :

– Temps assez froid à localement froid la matinée et la nuit sur l’Atlas, le Rif et l’Oriental.

– Pluies ou averses localement orageuses sur la Méditerranée, le Nord de l’Oriental et le Rif. – Faibles ondées ou gouttes sur le Moyen et le Haut Atlas, le Saiss et les versants Sud-Est. – Formations brumeuses ou gouttes éparses par moments sur le Sud de l’Oriental. – Pluies ou averses persistantes la nuit avec risque orages sur le Sud du Haut Atlas et ses versants Sud-Est. – Flocons de neige sur les sommets de l’Atlas et du Rif.

– Chasse-poussières par endroits sur le Sud-Est.

– Rafales de vent modérées à assez fortes sur les côtes et les plaines atlantiques Nord et Centre.

– Températures minimales en baisse et de l’ordre de -03/04°C sur l’Atlas, le Rif et les Hauts plateaux Orientaux, 03/10°C sur les plateaux des Phosphates et d’Oulmès, le Saiss, les plaines Nord, les versants Sud-Est et le Nord de l’Oriental, 08/14°C sur le Centre, le Souss et la Méditerranée, 12/19°C sur le Nord des provinces Sud et l’extrême Sud-Est et de 17/22°C sur l’extrême Sud du pays. – Températures maximales de l’ordre de 06/14°C sur les reliefs, l’Oriental, la Méditerranée et le Tangérois, 12/18°C sur le Saiss, le plateau des Phosphates et Oulmès, 16/23°C sur les plaines Nord et Centre et les versants Sud-Est, 21/28°C sur Chiadma, le Souss, le Nord des provinces Sud et l’extrême Sud-Est et de 27/34°C sur l’extrême Sud du pays.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, agitée à forte entre El Jorf et Dakhla, ainsi que peu agitée à agitée ailleurs.

H.M.