Les villes où il va pleuvoir à partir de ce mardi au Maroc (Alerte météo)

Des averses orageuses localement fortes sont attendues, mardi et mercredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM). Ces averses (30-60 mm), prévues du mardi à 12h00 au mercredi à 06h00, intéresseront les provinces d’Al Haouz, Azilal, Beni Mellal, Boulemane, Errachidia, Figuig, Ifrane, Midelt et Tinghir, a précisé la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau orange.

Selon la même source, ces averses orageuses seront accompagnées localement de chutes de grêle et de rafales de vents sous orages. Des averses (20-30 mm), prévues le mercredi de 03h00 à 12h00, intéresseront les provinces de Nador, Dirouch et Mdiq_Fnideq, a précisé la DGM, ajoutant que des précipitations de 20 à 40 mm intéresseront, le mercredi de 12h00 à 23h00, les provinces de Nador, Dirouch, Berkane, Al Hoceima, Oujda, Jerada, Figuig, Errachidia, Midelt, Tinghir, Ouarzazate, Zagora, Beni Mellal, Azilal, Al Haouz et Khenifra.

S.L. (avec MAP)