Les USA livrent 1.6 million de doses de Pfizer au Maroc

Les États-Unis ont livré au Maroc, samedi à Casablanca, le 2ème lot de vaccins des deux envois expédiés cette semaine, totalisant 1.6 million de doses du vaccin anti-COVID-19 Pfizer, et ce, à travers le programme COVAX, une initiative mondiale qui vise à assurer une distribution équitable des vaccins.

Ce don s’ajoute à la récente livraison de sept congélateurs spécialement équipés au Maroc, et qui ont augmenté la capacité du ministère de la Santé et de la protection sociale en matière de stockage des vaccins anti-COVID-19.

Ces congélateurs, fournis par l’USAID en coordination avec l’UNICEF, disposent d’une capacité de stockage de plus de 2 millions de doses de vaccins – ce qui représente 45% de la capacité du Maroc en matière de stockage en chaine ultra-froid.

« Les États-Unis sont engagés dans la lutte mondiale contre la pandémie COVID-19, en mettant un arsenal de vaccins à la disposition du monde et en travaillant en étroite collaboration avec des alliés clés tels que le Maroc, pour les aider à se reconstruire et à émerger encore plus forts », a indiqué le chargé d’affaires auprès de l’ambassade des États-Unis à Rabat, David Greene.

« Pour chaque vaccination que nous avons administrée aux États-Unis jusqu’à présent, le peuple américain offre actuellement trois doses aux autres pays. Pour sauver des vies partout dans le monde, reconstruire l’économie mondiale et enrayer la menace que représente les nouveaux variants, nous devons vacciner le plus grand nombre de personnes possible et le plus rapidement possible ».

Le Chargé d’Affaires a assisté à la livraison des doses de vaccin au centre de stockage principal du Maroc à Casablanca aux côtés de responsables du ministère de la Santé.

Ce don s’ajoute à la livraison de 850,000 doses du vaccin Pfizer en octobre et à la livraison de 300,000 doses du vaccin à usage unique Johnson & Johnson en juillet dernier

Avec une contribution de 4 milliards de dollars à travers l’USAID, les États-Unis sont le plus grand donateur de l’initiative mondiale COVAX, qui vise à assurer une distribution équitable des vaccins. A ce jour, le gouvernement des États-Unis a fournis plus de 290 millions de doses de vaccins à plus de 100 pays dans le besoin, et met à la disposition de 92 pays et économies à revenu faible ou intermédiaire, ainsi qu’ à l’Union Africaine, plus d’un milliard de doses du vaccin Pfizer.

