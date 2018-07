Les Turcs veulent investir au Maroc

L’ambassadeur turc a également mis en avant l’aspect exceptionnel des relations maroco-turques, “de portée historique et civilisationnelle importantes et séculaires”, rappelant que “les deux pays ont toujours été des alliés qui se soutiennent mutuellement”.

Lors de ses entretiens à Rabat avec le président de la Chambre des représentants, Habib El Malki, Barkan Öz a mis en avant les grandes opportunités et perspectives prometteuses de coopération qui existent de part et d’autre et l’impératif de les explorer au service des intérêts des deux États, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Les investisseurs turcs sont intéressés par le Maroc compte tenu de sa stabilité et à la main d’œuvre qualifiée dont dispose le pays, outre son positionnement stratégique et son ouverture sur le continent africain, a affirmé vendredi à Rabat, l’ambassadeur de la Turquie au Maroc, Ethem Barkan Öz.