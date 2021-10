Les traiteurs lancent un appel au gouvernement

Suite à l’amélioration de la situation épidémiologique au Royaume, la Fédération Marocaine des Traiteurs a appelé le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à permettre une augmentation de la capacité d’accueil des fêtes et des rassemblements.

La fédération appelle par ailleurs le gouvernement à permettre la reprise des activités des salles des fêtes, à inscrire des mesures sociales et économiques dans le projet de loi de finances pour l’année 2022 pour préserver les emplois et atténuer les effets sociaux et économiques subis par le secteur à la suite des restrictions gouvernementales.

La fédération a déclaré que dans le contexte des indicateurs sanitaires positifs, les professionnels estiment qu’il n’y a plus de raison pour continuer à imposer les mêmes restrictions.

M.F.