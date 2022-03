Les taxis de Marrakech veulent augmenter leurs tarifs

Les syndicats du secteur du transport en taxis de Marrakech ont demandé aux autorités concernées de décider l’augmentation du tarif de la prise en charge et celle de la course de et vers l’aéroport Marrakech-Ménara ou de devant les établissements hôteliers de la ville.

Dans un communiqué, les professionnels du secteur ont dénoncé ce qu’ils qualifient « d’atteinte à leurs droits », consistant l’autorisation du transport clandestin, via des applications nombreuses et abusives. Ils demandent aussi la révision et l’actualisation du décret 864 concernant les sites touristiques se situant en dehors du réseau urbain.

Les syndicats précités ont également demandé l’application des dispositions du protocole d’accord paraphé avec le ministère de l’Intérieur et stipulant la résolution des problèmes du secteur et la régularisation de la situation des chauffeurs de taxis. De même qu’il est demandé la régularisation du sujet des stations qui a été programmé par la Commission de la mobilité urbaine, ainsi que le retour de la station de Bab Mellah à son emplacement initial.

Ledit communiqué a également tenu à rappeler la situation de faillite que vit le secteur du fait des répercussions de la pandémie du coronavirus et de la revue en hausse astronomique des prix des carburants, le diesel en particulier, ainsi que du fait de « l’outrance des lobbies du secteur ».

L.A.