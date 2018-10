Les taxis blancs font de la tragédie de Bouknadel un juteux business

C’est triste à dire…La tragédie du déraillement ferroviaire de Bouknadel a été une véritable “aubaine” pour les chauffeurs de grands taxis opérant dans l’axe Kénitra-Rabat et vice-versa.

Alors que les citoyens touchés par le drame s’affairaient sur les réseaux sociaux, à venir en aide aux victimes de cet accident (appels aux dons de sang, covoiturage, etc..) les taxis ‘’blancs’’ opérant entre Kénitra et Mohammedia n’ont pas trouvé mieux que de mettre à profit cette situation en augmentant les tarifs de leurs courses de plus de 100%.

Cela s’appelle exploiter le malheur d’autrui et ça devrait être sanctionné. Plus citoyenne bien que faisant dans du marketing quelque peu habile, une société concurrente à nos ‘’charognards’’, Careem pour ne pas la nommer, a choisi quant à elle d’offrir des voyages gratuits entre la capitale et Kénitra dans les deux sens de 18h à 21h à la seule condition de se regrouper par trois avant d’appeler.

Cela étant, comme il est de triste circonstance, c’est une obligation, l’ONCF, pour le tronçon manquant à son réseau, a mis à disposition de ses clients des bus entre les deux villes (Rabat/Kénitra) afin de permettre aux voyageurs à destination de l’Oriental, du Nord où du Sud, de continuer leur périple.

M.J.K