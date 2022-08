Les tarifs des taxis ont-ils augmenté au Maroc ? Un professionnel répond

Des rumeurs persistantes prétendent que les tarifs des taxis au Maroc, aussi bien pour la première catégorie que pour la seconde, ont connu une revue en hausse. Cependant, un grand nombre de professionnels du secteur ont vite fait de démentir lesdites rumeurs, assurant qu’elles sont sans nul fondement.

Ainsi, le secrétaire général du Syndicat national des taxis, affilié à la Confédération démocratique du travail (CDT), a déclaré à Le Site info que cette augmentation des tarifs n’existe que dans les esprits de personnes malintentionnées qui l’ont inventée. Abderrahim Amayach a aussi assuré que la revue en hausse des tarifs des taxis est du ressort du wali ou du gouverneur.

Par conséquent, les professionnels du secteur ne peuvent pas, de leur propre chef, procéder à l’augmentation des tarifs, de façon aléatoire, aussi bien en ce qui concerne les taxis de première catégorie que ceux de la deuxième catégorie.

Notre interlocuteur a également précisé que les différentes centrales syndicales du secteur se sont mises d’accord avec le ministère du Transport et de la Logistique et celui de l’Economie et des finances afin qu’aucune augmentation des tarifs ne soit décidée pour les prochains mois. Ceci, car les professionnels du secteur ont reçu des subventions étatiques après la flambée des prix des hydrocarbures au Maroc.

L.A.