Les Tangéroises remettent à l’honneur le « haïk » traditionnel (VIDEO)

Pour célébrer d’avance la Journée internationale des femmes de ce mercredi 8 mars, les Tangéroises on choisi de remettre à l’honneur et au goût du jour le « haïk » traditionnel des régions du nord du Royaume.

Cette célébration a pris la forme d’un défilé en « haïks » blancs immaculés, sous l’initiative d’une association de la région, de femmes et de jeunes filles, à travers les avenues et rues de la capitale du Détroit. Cette initiative a été bien perçue sur les réseaux sociaux et les internautes en ont vivement salué les autrices, après que vidéos et photos de ce défilé ont été publiées, partagées et commentées.

Parmi ces commentaires, citons-en deux ou trois: « Nos traditions sont si belles! Je remercie le Bon Dieu d’être née Marocaine! »; « Nous aimerions bien revenir à cette belle tenue vestimentaire, alliant pudeur et élégance »; « Que c’est beau comme défilé! ».

Rappelons que le « haïk « est un vêtement marocain, d’origine andalouse, de couleur blanche, cachant presque totalement le corps et porté avec un « litham » (voile) sur le visage.

