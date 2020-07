Les salles de mariage vont-elles bientôt rouvrir au Maroc ?

Depuis quelques jours, plusieurs rumeurs circulent selon lesquelles les salles de fête et de mariage vont rouvrir dans les prochains jours. A ce propos, le secrétaire général de la fédération marocaine des traiteurs Hassan Douch a brisé le silence pour tirer les choses au clair.

Contacté par Le Site info, Douch a balayé ces rumeurs d’un revers de main, assurant que ces allégations sont totalement fausses. «Aucune décision officielle ne nous est parvenue», a-t-il tranché.

Par ailleurs, le secrétaire général a fait savoir que le secteur a été lourdement impacté par la crise, après la décision des autorités d’interdire les rassemblements pour cause du covid-19.

«La fédération a contacté le ministère de l’Intérieur à plusieurs reprises pour avoir l’autorisation de reprendre notre activité, en vain. Il faut sauver le secteur. On ne peut pas continuer ainsi. A l’instar de tous les secteurs qui ont repris leur activité, nous allons adopter les mesures nécessaires : les salles de fête seront stérilisées avant et après toute cérémonie, des gels hydroalcooliques seront disponibles pour tous les invités et leur température sera contrôlée», a expliqué Douch.

Rappelons que le Maroc a entamé, il y a une semaine, la 2ème phase du déconfinement progressif. Si les restaurants, les salons de coiffure, les salles de sport, les plages… ont rouvert leurs portes, la réouverture des salles de mariage n’a pas encore été autorisée par le gouvernement.

N.M.