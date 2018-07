Les Russes remercient la police marocaine

Une source policière a confié à Le Site Info qu’elles ont décerné aux hommes de Hammouchi un certificat de reconnaissance et d’appréciation après l’excellent travail fourni jusque-là. La police de Saint-Pétersbourg a, en effet, reçu la délégation marocaine après le match contre l’Iran et lui a décerné l’attestation, accompagnée d’une lettre de remerciements.

