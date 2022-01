Les restrictions bientôt renforcées au Maroc ?

Alors que les cas de contamination au covid-19 continuent de grimper en flèche au Maroc, plusieurs citoyens ont exprimé leur crainte quant au risque d’un renforcement des mesures restrictives, dont le retour du couvre-feu.

A ce propos, une source responsable a indiqué à Le Site info que le gouvernement n’hésitera pas à durcir les mesures et à réinstaurer le couvre-feu nocturne au cas où la situation épidémiologique ne s’améliore pas, et que le nombre de cas graves et de décès liés au covid ne baisse pas.

«Les mesures prises par les autorités depuis le début de la pandémie ont donné de bons résultats. Le Maroc a ainsi évité une hécatombe sanitaire, d’autant plus que notre système sanitaire est fragile et manque cruellement de ressources humaines. Maintenant, les Marocains sont appelés à respecter strictement les mesures de prévention sanitaire, dont le port du masque et la distanciation physique, afin d’éviter la rechute épidémiologique et espérer un retour à la vie normale dans les plus brefs délais», précise notre source.

Pour rappel, un total de 5.428 nouveaux cas d’infection au nouveau coronavirus (Covid-19) et 5.404 guérisons ont été enregistrés au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué dimanche le ministère de la Santé et de la protection sociale.

Dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique, le ministère a relevé que le nombre de primo-vaccinés a atteint 24.612.973, celui des personnes ayant reçu deux doses s’élève à 23.008.669, alors que 3.786.619 personnes ont eu trois injections.

Le nombre total des décès est passé à 14.976 (létalité 1,4%), avec 13 nouveaux cas enregistrés dans les régions de Casablanca-Settat (7), Rabat-Salé-Kénitra (2), Marrakech-Safi (1), Fès-Meknès (1), Drâa-Tafilalet (1) et Laâyoune-Sakia El Hamra (1).

Les cas actifs sont au nombre de 55.982 alors que 78 nouveaux cas sévères ou critiques ont été enregistrés en 24 heures pour un total de 502, dont 17 sous intubation. Quant au taux d’occupation des lits de réanimation, il se situe à 9,6%.

H.M.