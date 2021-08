Les restrictions bientôt renforcées au Maroc, prévoit un expert

Tayeb Hamdi a indiqué que les dernières mesures restrictives annoncées par le gouvernement pour endiguer le risque de propagation du coronavirus étaient indispensables suite à la hausse fulgurante des cas de contaminations.

Dans un post sur sa page Facebook, le médecin et chercheur en systèmes de santé a assuré, toutefois, que ces mesures ne sont pas suffisantes pour contrôler la pandémie, soulignant que seul le respect, par les citoyens, des mesures de prévention sanitaire permettra d’éviter le pire et d’espérer un retour à la vie normale dans les plus brefs délais.

Dr Hamdi a également prévu un renforcement des restrictions dans les prochains jours à cause du relâchement constaté chez les Marocains. D’autant plus que le variant Delta est très contagieux et qu’une personne testée positive au covid-19 pourrait contaminer huit autres.

En parallèle, l’expert a appelé les citoyens au respect strict des mesures, dont le port du masque et la distanciation physique. Ils sont également priés d’éviter les lieux fermés et les rassemblements, et ainsi empêcher l’effondrement du système sanitaire.

«Le respect des mesures permettra de contrôler la propagation du virus. Et vu que le covid-19 n’a pas de traitement, l’autre solution est de se faire vacciner. 90% des personnes vaccinées ayant contracté le virus n’ont pas eu de complications. Cela prouve que le vaccin est obligatoire pour sauver des vies», a-t-il expliqué.

Pour Dr Hamdi, il faut accélérer la campagne de vaccination pour éviter de renforcer, à chaque fois, les mesures de restriction.

Pour rappel, un total de 11.358 nouveaux cas d’infection au coronavirus (Covid-19) et de 8.916 guérisons a été enregistré au Maroc au cours des dernières 24 heures, a indiqué vendredi le ministère de la Santé.

Le nombre de primo-vaccinés est de 14.981.732, alors que celui des personnes complètement vaccinées (1ère et 2ème doses) s’élève à 10.870.130, a précisé le ministère dans son bulletin quotidien sur la situation de Covid-19.Quant aux décès, leur nombre total est passé à 10.163 (létalité 1,5%).

Les cas actifs sont au nombre de 67.562, tandis que les cas sévères ou critiques ont atteint 1.541, dont 47 placés sous intubation.

N.M.