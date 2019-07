Les R’batis découvrent la nouvelle piscine municipale (VIDEO)

La nouvelle piscine municipale de Rabat a ouvert ses portes jeudi 4 juillet, au grand bonheur des habitants de la capitale, venus en masse pour découvrir l’endroit.

Dans un reportage diffusé sur 2M, les réactions sont unanimes : la nouvelle piscine est à la hauteur des espérances, que ce soit au niveau de la sécurité, de l’entretien et de l’hygiène. «Le prix du ticket, fixé à 10 dirhams, est abordable et permettra à toutes les catégories sociales de profiter de la nouvelle piscine. J’en remercie les responsables», a affirmé un jeune homme au micro de la 2ème chaîne.

Rappelons qu’Abdelali Rami, militant associatif, avait indiqué à Le Site info que cette piscine de la capitale fait partie des plus grandes d’Afrique. Et d’ajouter: “J’appelle les Rbatis à prendre soin de ce bijou et à veiller à sa propreté”.

S.L.