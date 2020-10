Les questions à régler avant de penser à vacciner les Marocains, selon un expert

Un expert a balayé la possibilité de faire vacciner les Marocains avant la fin de 2020, arguant qu’il y a encore beaucoup de questions à régler.

« On ne peut pas avancer qu’un vaccin sera prêt d’ici la fin de l’année, alors qu’il est encore en phase de tests », a indiqué Moulay Mustapha Naji, directeur du laboratoire de virologie, relevant de l’Université Hassan II de Casablanca. « Selon les données dont nous disposons, le vaccin ne sera prêt que vers le mois de mars ou avril. Ce sont les dates envisagées par la plupart des entreprises car il y a nombre de procédés à respecter avant la commercialisation », a-t-il expliqué dans une déclaration à Le Site info.

L’expert a également noté qu’il existe quatre vaccins, sur un total de 200, qui sont actuellement en phase de test, et que le Maroc doit encore débattre de certaines questions comme la gratuité des vaccins, les populations-cibles et le nombre de doses dont il va bénéficier. Il faut rappeler que le Maroc avait signé des conventions avec deux laboratoires chinois et britanno-suédois pour que les Marocains puissent bénéficier de la vaccination dès la fin des essais cliniques.

Le ministre de la Santé Khalid Ait Taleb avait assuré, dans un entretien avec Horizon Presse, que les Marocains seraient les premiers bénéficiaires dans le monde du vaccin.

