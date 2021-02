Les protestations se poursuivent à M’diq-Fnideq

Les personnes touchées par la fermeture du passage de Sebta continuent leur mouvement de protestation dans la province de M’diq-Fnideq, dans l’attente d’une alternative économique qui mettra fin à leur calvaire.

Le Site info a appris, de source bien informée, qu’un recensement des personnes disposant d’une attestation de travail à Sebta est en cours. Et ce, afin de les faire bénéficier de cartes de « revitalisation nationale », qui leur permettra d’avoir une aide financière de 1700 dirhams par mois.

Cette démarche fait partie des procédures prévues par les autorités de la province pour atténuer la crise. À ce propos, des instructions ont été données afin d’accélérer les travaux de construction de la zone commerciale franche de Fnideq. Celle-ci permettra un redémarrage économique grâce à l’ouverture d’usines et de sociétés, qui créeront des opportunités d’emploi pour les habitants de la région.

De plus, le wali de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceïma Mohammed Mhidia, ainsi que le gouverneur de M’diq-Fnideq Yassine Jari, ont donné des instructions afin d’accorder dans les plus brefs délais les autorisations d’exploitation d’un certain nombre d’espaces commerciaux.

M.F.