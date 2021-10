Les propriétaires des hammams satisfaits de la réponse d’Akhannouch

La Fédération nationale des associations des propriétaires et gérants des hammams traditionnels et des douches publiques au Maroc a réagi à la réponse positive du nouveau chef de gouvernement, au sujet de sa lettre de revendication.

Dans ce cadre, le président de ladite Fédération, dans une déclaration à Le Site info, a affirmé que celle-ci a adressé une correspondance où elle a exprimé ses félicitations à Aziz Akhannouch. Laquelle lettre a été bien reçue et appréciée par ce dernier, dans un court laps de temps.

Rabie Ouachi a alors exprimé la satisfaction du secteur quant à la réaction rapide de Aziz Akhannouch, synonyme de son désir de travailler de concert avec toutes les composantes de la société et de son intention d’oeuvrer à l’écoute et à la réponse de leurs attentes et doléances.

Ainsi, le président de la Fédération nationale des associations des propriétaires et gérants des hammams traditionnels et des douches publiques au Maroc a vivement souligné que « c’est l’Exécutif que méritent les Marocains ».

L.A.