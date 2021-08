Les propriétaires des hammams adressent une lettre ouverte à El Othmani

La Fédération nationale des associations des propriétaires et gérants des hammams traditionnels et des douches publiques a adressé une lettre ouverte au chef de gouvernement, Saâeddine El Othmani, synonyme de dernier recours et de supplique.

Laquelle correspondance a pour requête l’annulation de la décision de la fermeture des établissements concernés, dans le cadre des nouvelles restrictions décrétées par l’Exécutif en vue d’endiguer la propagation de la covid-19 et de ses nouveaux variants.

La teneur de cette lettre ouverte, dont Le Site info détient copie, décrit l’état désespéré des professionnels du secteur quant à la décision de la fermeture des hammams et des douches. Sachant que cette mesure est survenue quelque temps seulement après l’autorisation de la reprise de leurs activités et qu’elle a de graves répercussions sociétales sur des dizaines de familles, dont la précarité est le lot quotidien.

« Nous vous exprimons notre profonde peine et notre désarroi concernant la fermeture de nos établissements. Des sentiments comparables à ceux occasionnés par la pandémie du coronavirus qui nous a fait tout perdre et a fait naître dans nos cœurs angoisse, abattement et peur du lendemain », déplore la lettre ouverte adressée à El Othmani.

De même que les professionnels du secteur espèrent vivement que les autorités compétentes décideront la réouverture des hammams traditionnels et des douches et promettent solennellement de respecter à la lettre le protocole sanitaire ayant pour but de lutter contre la covid-19;

Ils promettent également de veiller strictement à la stérilisation de leurs établissements et au respect de la distanciation physique entre leurs clients.

Larbi Alaoui