Les professionnels des mariages lancent un appel au gouvernement

Les professionnels du secteur des mariages ont exprimé leur colère face à la sourde oreille du gouvernement par rapport à leurs revendications. D’autant plus que l’été est considéré comme la saison des mariages.

A ce propos, un professionnel a confié à Le Site info que l’avenir du secteur reste flou, le gouvernement n’ayant donné aucune date de fin aux nouvelles restrictions. Notre interlocuteur appelle ainsi le gouvernement à fixer une date pour la reprise de l’activité, soulignant qu’il s’agit d’une saison importante pour les professionnels.

Pour rappel, le gouvernement avait décidé de prendre une série de mesures préventives, à compter du vendredi 23 juillet 2021 à 23h, en vue de lutter contre la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19), de façon à préserver la santé des citoyennes et des citoyens et ce, conformément aux recommandations du Comité technique et scientifique et compte tenu de la hausse remarquable du nombre des contaminations et des décès enregistrés ces derniers jours.

Ces mesures concernent, entre autres, l’interdiction des fêtes et mariages, ainsi que des obsèques, avec un maximum de 10 personnes lors des cérémonies d’enterrement.

