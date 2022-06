Les prix des viandes de volaille au Maroc continuent de grimper

La revue en hausse des prix de la volaille continue à faire grincer des dents. Et à Casablanca, par exemple, le poulet « vole à tire d’aile », en affichant des prix records variant entre 19 et 20 DH le kilogramme.

De bien entendu, les citoyens ont été désagréablement surpris par cette nouvelle « envolée » des prix de la volaille. Et ils ne manquent pas de se plaindre et de s’indigner contre cette nouvelle hausse qui met à mal leurs poches et menacent davantage leur pouvoir d’achat. Aussi sont-ils unanimes à appeler les autorités concernées à intervenir pour mettre fin à ces augmentations astronomiques des prix de la volaille, comme de ceux des carburants et des produits de première nécessité, entre autres.

Cet appel a eu beaucoup d’écho sur les réseaux sociaux, via de nombreuses pages, où l’intervention des autorités compétentes est vivement sollicitée par les internautes pour faire baisser les prix de la volaille car le pouvoir d’achat du simple citoyen ne permet plus d’acheter du poulet.

Par ailleurs, les Marocains attribuent la revue en hausse des prix de la volaille à la forte demande, surtout à l’approche de la saison estivale et des vacances , coïncidant avec la célébration des mariages et d’autres évènements familiaux festifs.