Les prix de la volaille ont (enfin) baissé

Les prix de la volaille ont connu une baisse ce jeudi dans les marchés du Royaume. Le kilo coûte désormais 18 dirhams.

Dans une déclaration à Le Site info, un professionnel du secteur avicole a indiqué que le poulet, sortie ferme, coûte 15 dirhams le kilo tandis que le prix au marché de gros de Casablanca est de 15,50 dirhams.

Il a souligné, en parallèle, que les éleveurs subissent actuellement entre 4,50 et 5 dirhams de pertes par kilo. Cela est la conséquence de la réduction de la demande en viandes blanches constatée récemment et ce, pour de nombreuses raisons, dont la diminution du pouvoir d’achat du consommateur marocain et l’augmentation des prix des produits de première nécessité.

H.M.