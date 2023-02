Les prix de la volaille et des œufs baisseront pendant Ramadan, selon un professionnel

De source concordante, Le Site info a appris que le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Seddiki, a tenu une réunion, mercredi 15 février, avec la Fédération interprofessionnelle du secteur avicole.

Cette rencontre avait pour objectif de discuter et de débattre de plusieurs problématiques et points liés audit secteur. Ainsi, le président de la FISA a affirmé que la réunion avec le ministre de tutelle avait pour but de mettre le point sur l’offre en volaille et en œufs, pendant le prochain mois sacré de Ramadan.

Youssef Alaoui a aussi déclaré à Le Site info que le taux d’autosuffisance en volaille et en œufs, au Maroc, est d’environ 100% et que le Royaume est devenu exportateur d’un million de poussins, chaque semaine, vers des pays du continent.

De surcroît, a-t-il souligné, il est prévu de produire quotidiennement 17 millions d’œufs afin de pouvoir satisfaire la demande pendant le mois de jeûne, ce qui signifie que l’autosuffisance est assurée. Le président de la FISA a également expliqué que les raisons de la récente revue à la hausse des prix de la volaille et des œufs résultent essentiellement « des répercussions de la guerre en Ukraine et des frais inhérents à la production ».

Toutefois, notre interlocuteur a assuré que les prix connaitront une revue à la baisse, avant même le début du mois de Ramadan et reprendront, ainsi, le cours normal et conforme.

L.A.