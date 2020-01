Les premiers mots des Marocains de Chine à leur arrivée à Casablanca (VIDEO)

Un avion de la Royal Air Maroc, en provenance de Chine, a atterri mardi soir, vers 20h30, à l’aéroport Mohammed V de Casablanca. Les passagers à son bord ont été accueillis par une équipe médicale et subi les examens nécessaires. Et ce, afin de s’assurer de l’état de santé de tous les voyageurs.

Au micro de Le Site info, des étudiants marocains établis en Chine ont raconté le calvaire qu’ils ont vécus après la propagation du Coronavirus.

«Je ne vivais pas à Wuhan mais dans une petite ville où les cas de Coronavirus n’étaient pas nombreux. Les responsables de l’université où je poursuis mes études nous ont interdit, toutefois, de sortir pour éviter tout risque de contamination. C’était l’enfer. On manquait d’aliments et on paniquait en apprenant que le virus faisait de plus en plus de victimes», a déploré un jeune homme qui était également à bord de l’avion en provenance de Chine.

«On a eu très peur pour nos enfants. Mon fils, également établi dans une ville en Chine, tenait à nous rassurer mais notre inquiétude ne faisait que grandir en constatant le nombre de morts causées par le virus», a déploré la mère d’un étudiant.

Un autre étudiant, de son côté, a confié que la psychose a gagné le pays lorsque le Coronavirus a commencé à faire des victimes. «Je ne vis pas à Wuhan mais j’ai des amis qui y sont établis. C’est la psychose», a-t-il souligné.

Pour rappel, le roi Mohammed VI a donné lundi ses hautes instructions en vue du rapatriement des Marocains, étudiants ou autres, se trouvant à Wuhan.

H.D. et N.M.