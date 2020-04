Les premiers mots de Abdelkader Amara après sa guérison du coronavirus

De retour d’un déplacement officiel à l’étranger, le 14 mars dernier, le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau avait constaté avoir contracté le nouveau coranavirus.

Confiné à domicile pendant plusieurs jours puis admis à l’hôpital, Abdelkader Amara est maintenant sorti d’affaire et a recouvert la santé. Complètement guéri, le ministre a publié un post sur les réseaux sociaux, sans avoir voulu dévoiler le nom de l’hôpital où les soins appropriés lui ont été prodigués.

Dans cette publication, Amara remercie vivement toutes les personnes qui ont demandé de ses nouvelles. “Je suis actuellement rentré chez moi pour une période de convalescence qui durera, par la grâce de Dieu, pendant quelques jours. A l’occasion, j’adresse mes chaleureux remerciements à tous les médecins”, a-t-il écrit.

Le ministre a également assuré que d’après les dernières analyses, son corps ne porte plus aucune trace du Covid-19. Néanmoins, il aura besoin d’une certaine période absolue de repos pour une guérison vraiment complète. Amara a aussi tenu à réitérer ses remerciements aux praticiens, aux infirmiers, ainsi qu’aux amis, collègues et à tout le monde.

A rappeler qu’un communiqué de son département avait auparavant annoncé que le ministre de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau, Abdelkader Amara, avait ressenti une certaine fatigue et des maux de tête après son retour d’une mission officielle en Europe. “Il s’était alors adressé aux services sanitaires et il y a subi les analyses et prélèvements nécessaires. Ces derniers ont alors révélé qu’il avait contracté le Covid-19”, avait précisé ledit communiqué.

Et d’ajouter que vu la non gravité des symptômes observés et suite aux recommandations des médecins, le ministre devait resté confiné chez lui pendant quatorze jours. Ce qui ne l’a pas empêché de continuer à exercer ses fonctions habituelles, grâce aux moyens techniques du travail à distance. Et ce, en prenant toutes les précautions sanitaires nécessaires, conformément aux recommandations du ministère de la Santé.

Larbi Alaoui (avec Mohamed Fernane)