Les postes frontières de Sebta et de Melillia resteront fermées jusqu’au 31 juillet (Médias espagnols)

A cause de la pandémie de la covid-19, les postes frontières des villes occupées de Sebta et de Melillia avec le Maroc resteront fermées et ce, jusqu’au 31 juillet prochain.

Selon le journal espagnol officiel de l’Etat, « Agencia Estadal Boletin Oficial del Estado » (BOE), de ce mardi 29 juin, le ministère de l’Intérieur de notre voisin du Nord a pris la décision de prolonger la fermeture des frontières terrestres de et vers Sebta et Melillia. Cette prolongation, d’après l’arrêté paraphé par Fernando Grande-Marlaska, durera « au moins jusqu’au 31 juillet ».

Rappelons que le poste frontière de Tarajal, à Sebta, et celui de Beni Anzar, à Melillia, sont fermées depuis le 13 mars de l’année précédente, suite à l’état d’urgence sanitaire décrété en vue d’endiguer la propagation du nouveau coronavirus.

Par ailleurs, cette nouvelle mesure du ministère espagnol de l’Intérieur, le BOE l’explique par « une nouvelle extension de l’arrêté du 17 juillet 2020 », modifiant « la restriction temporaire des déplacements non essentiels de pays tiers vers l’Union européenne », ainsi que des pays associés à l’espace Schengen, Ceci, dans le cadre des mesures préventives et sanitaires de lutte contre la covid-19,

De son côté, le Royaume du Maroc, pour les mêmes raisons d’endiguer la propagation et la transmission du coronavirus, a fermé ses frontières terrestres et maritimes, sauf pour les ressortissants espagnols ou d’autres pays de l’UE qui sont restés bloqués au Maroc depuis le début de la pandémie.

Larbi Alaoui