Les plages de Fnideq s’apprêtent à accueillir les estivants

La commune de Fnideq a annoncé que ses services techniques sont fin prêts pour gérer les opérations d’accueil des vacanciers durant cette saison estivale.

Dans un communiqué dont Le Site info détient copie, la commune affirme que les préparatifs de la saison estivale s’inscrivent « dans le cadre d’une vision globale qui a été élaborée en collaboration avec les autorités locales, les partenaires institutionnels, les acteurs de la société civile et les entreprises privées titulaires de contrats de gestion de services publics ».

Le communiqué ajoute que le programme des travaux pour l’été, qui a été présenté en session ordinaire du Conseil pour le mois de mai de l’année en cours, comprend une série d’interventions dans les domaines de l’hygiène, de l’entretien des espaces verts, de la préservation de l’environnement, de la circulation, la signalisation routière, l’éclairage public, l’aménagement des plages et des parkings, les activités sportives, culturelles et artistiques, la santé publique, la lutte contre les moustiques et les chiens errants, et la relance économique.

