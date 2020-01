Les personnalités qui ont pris part au dîner offert par le roi à Essaouira

À l’occasion de la visite du roi Mohammed VI à “Bayt Dakira” à Essaouira, le Souverain a offert, ce mercredi à la Cité des Alizés un dîner en l’honneur des membres de la communauté juive marocaine et des grandes personnalités venues du monde entier assister à ce grand événement.

Ce dîner a été marqué par la présence des Conseillers royaux, Fouad Ali El Himma, André Azoulay et Yassir Zenagui, de membres du gouvernement, de la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, de l’ambassadeur d’Allemagne à Rabat, Dr Gotz Schmidt Bermme, du secrétaire général de la Communauté juive au Maroc, Serge Berdugo, du Grand Rabbin de Genève, Yzhak Dayann du Directeur-exécutif de la fédération sépharade américaine, Jason Guberman et de l’acteur et humoriste, Gad El Maleh, ainsi que de plusieurs hautes personnalités.

M.S. (avec MAP)