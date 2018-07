Les pays sans visa avec un passeport marocain

Pour les Iles Seychelles, les Marocains doivent avoir “une autorisation de visiteur” parmi les autres documents et conditions exigées, alors que pour le Sri Lanka, il est demandé une autorisation électronique. Globalement, Singapour est le premier du podium, permettant aux Singapouriens de se rendre dans 164 pays sans besoin de nul visa. Cette cité-Etat insulaire, au sud de la Malaisie, est suivie par la Corée du Sud, l’Allemagne, le Japon, le Danemark, la Suède, la Finlande, l’Italie, la France et l’Espagne. Le dernier de la classe est le passeport afghan avec un nombre restreint de destinations étrangères sans visa. Larbi Alaoui

Il y a plusieurs pays que les Marocains peuvent visiter sans visa, en s’épargnant tracasseries, formalités, attente anxieuse et frais onéreux. Parmi eux, la Turquie, la Thaïlande, ainsi que d’autres pays africains et asiatiques. Le passeport vert marocain vient à la 72ème place du classement des pays dont les ressortissants peuvent se rendre à l’étranger sans visa ou visa d’entrée. D’après “Passport Index”, le Maroc est deuxième au niveau du Maghreb, avec un total de 59 pays où les Marocains ont le loisir de se rendre sans visa aucun au départ, ni visa d’entrée à l’arrivée. Le passeport du Pays du Jasmin, lui, permet à la Tunisie d’être à la 66ème position. Pour les autres pays maghrébins, la Mauritanie est 76ème, l’Algérie 82ème, alors que la Libye est en queue du peloton en occupant le 92ème rang à l’échelle mondiale. Voici la liste des pays où les Marocains peuvent se rendre sans besoin de visa, selon les spécialistes de “Passport Index”: Corée du sud; Brésil; Algérie; Tunisie; Sénégal; Turquie; Belize; Côte d’Ivoire; Gabon; Gambie; Bénin; Guinée; Macao; Groenland; Malaisie; Mali; Vanuatu; Philippines; Dominique; Equateur; Haïti; Hong-Kong; Etats fédérés de Micronésie; territoires sous contrôle de l’Autorité nationale palestinienne, ainsi que Saint-Vincent-et-les-Grenadines et Sao Tomé-et-Principe. Par ailleurs, les Marocains auront besoin (uniquement) de visa d’entrée pour les pays suivants: