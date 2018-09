Casa-Port: les passagers de l’ONCF n’en peuvent vraiment plus

Par ailleurs, malgré les nombreuses critiques qui lui sont adressées, l’Office fait la sourde oreille et vient de faire une annonce qui a fait parler sur les réseaux sociaux. Au lieu de trouver une solution définitive au problème des retards, l’ONCF a tout simplement décidé de moderniser ses trains régionaux, de relooker les sièges et de rénover son matériel… Cherchez l’erreur!

Géré par Rabie Khlie, l’ONCF a toujours fait de la politique de l’autruche sa devise. Au Maroc et à l’étranger, sa réputation est largement écornée à cause de son manque d’engagement et de respect envers ses passagers. La page Facebook “ONCF en retard” a même été créée pour protester contre ces dépassements.