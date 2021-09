Les parkings sont désormais gratuits dans cette ville du Maroc (VIDEO)

Le conseil de Mohammedia a annoncé que les parkings sont désormais gratuits pour les voitures et les motos, ce qui a provoqué la colère des gardiens, lourdement lésés par cette décision.

Dans une déclaration à Le Site info, un «gilet jaune» a confié que la société chargée de la gestion des parkings a été écartée, précisant que le gardiennage est sa seule source de revenus. «Je ne pourrais pas exercer un autre métier. Cette activité m’a toujours permis de subvenir aux besoins de mes enfants et de ma famille. Après la décision des autorités, la plupart des conducteurs refusent de me donner de l’argent. Je continue d’exercer le gardiennage et j’espère, à chaque fois, croiser des âmes généreuses qui acceptent de me venir en aide», a indiqué notre source.

H.M.