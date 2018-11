Les nouveaux horaires des établissements scolaires à Rabat

Le premier pilier est relatif au Registre national de la population (RNP) et le second au Registre social unique (RSU)

Selon la même source, cette nouvelle disposition fait suite aux rencontres tenues avec les différents partenaires, notamment les associations des parents d’élèves, les syndicats les plus représentatifs et les représentants du secteur privé qui ont souligné la nécessité d’adopter des horaires scolaires en prenant en considération les spécificités de chaque région et en garantissant le déroulement normal des études.

Pour l’enseignement secondaire (collège et lycée), les horaires des écoles seront de 08h30 à 12h30 le matin et de 14h30 à 18h30 l’après-midi, indique l’Académie dans un communiqué.